Сергей Пятикопов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
был в запасе
Ротор
1
Енисей
0
был в запасе
5.05.2014 5 мая 2014 пн 11:00
Луч
4 : 0
Енисей
5.05.2014 5 мая 2014 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
Енисей
0 : 2
Балтика
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:00
Енисей
1 : 0
Химик
26'
26'
26'
30.03.2014 30 марта 2014 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
Шинник
0 : 0
Енисей
23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
70'
70'
70'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014 10 марта 2014 пн 10:00
минуты: 35' - 90'
Енисей
0
Оренбург
0
минуты: 35' - 90'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
57'
57'
57'
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
50'
50'
50'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Мордовия
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 16:00
Арсенал
1 : 2
Енисей
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
88'
88'
88'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Енисей
1 : 0
Луч
90'
90'
90'
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
90'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
24'
24'
24'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
24'
минуты: 1' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
66'
53'
66'
53'
66'
53'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
66'
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
59'
59'
59'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
59'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
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