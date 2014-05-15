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Сергей Пятикопов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
был в запасе
Ротор
1
Енисей
0
был в запасе
5.05.2014
5 мая 2014
пн
11:00
Луч
4 : 0
Енисей
5.05.2014
5 мая 2014
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
4
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Енисей
0 : 2
Балтика
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Химик
26'
26'
26'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Шинник
0 : 0
Енисей
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
70'
70'
70'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
минуты: 35' - 90'
Енисей
0
Оренбург
0
минуты: 35' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
57'
57'
57'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
50'
50'
50'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Мордовия
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:00
Арсенал
1 : 2
Енисей
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
88'
88'
88'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Луч
90'
90'
90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
90'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
24'
24'
24'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
24'
минуты: 1' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
66'
53'
66'
53'
66'
53'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
66'
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
59'
59'
59'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
59'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
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