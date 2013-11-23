Василий Пьянченко
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Енисей
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Енисей
0
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:30
минуты: 1' - 74'
Сибирь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 74'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 13:00
был в запасе
Сочи
4
Енисей
2
был в запасе
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
был в запасе
Енисей
2
Мордовия
4
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 59'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 1' - 59'
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 75' - 90'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
минуты: 77' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 77' - 90'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
минуты: 80' - 90'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
минуты: 65' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 65' - 90'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
Оренбург
2 : 2
Енисей
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 16:00
минуты: 74' - 90'
Оренбург
2
Енисей
2
минуты: 74' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 14:00
Енисей
0 : 1
СКА-Хабаровск
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 14:00
минуты: 1' - 65'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 65'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 14:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 14:00
минуты: 77' - 90'
Енисей
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 77' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90'