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Василий Пьянченко
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Енисей
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Енисей
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 74'
Сибирь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 74'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
Сочи
4 : 2
Енисей
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Сочи
4
Енисей
2
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Енисей
2
Мордовия
4
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 59'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 1' - 59'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Енисей
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
1
Нефтехимик
0
минуты: 75' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
минуты: 77' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 77' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 0
Енисей
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 80' - 90'
Химик
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
минуты: 65' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 65' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
Оренбург
2 : 2
Енисей
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Оренбург
2
Енисей
2
минуты: 74' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
14:00
Енисей
0 : 1
СКА-Хабаровск
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 65'
Енисей
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 65'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
14:00
Енисей
1 : 0
Спартак-Нальчик
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
14:00
минуты: 77' - 90'
Енисей
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 77' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90'