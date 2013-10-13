Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Лужков
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 67' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
минуты: 90' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 90' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
12'
12'
12'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
14:00
минуты: 1' - 38'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 1' - 38'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
минуты: 86' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 86' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013
18 июля 2013
чт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Арсенал
3
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 77' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 77' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
73'
73'
73'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе