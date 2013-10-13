Сергей Лужков
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 12:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Луч
0
минуты: 67' - 90'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 14:00
был в запасе
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
Ангушт
1 : 2
Енисей
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 15:00
минуты: 90' - 90'
Ангушт
1
Енисей
2
минуты: 90' - 90'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
Енисей
3 : 1
Уфа
12'
12'
12'
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 14:00
минуты: 1' - 38'
Енисей
3
Уфа
1
минуты: 1' - 38'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 14:00
минуты: 86' - 90'
Енисей
1
Шинник
1
минуты: 86' - 90'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
Енисей
1 : 3
Арсенал
18.07.2013 18 июля 2013 чт 14:00
был в запасе
Енисей
1
Арсенал
3
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 77' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
73'
73'
73'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе