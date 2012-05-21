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Станислав Гончаров
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
минуты: 65' - 90'
Химки
0
Енисей
0
минуты: 65' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
минуты: 65' - 90'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 65' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Торпедо
3 : 0
Енисей
21'
21'
21'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 48'
Торпедо
3
Енисей
0
минуты: 1' - 48'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
73'
73'
73'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 1' - 74'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 74'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
1
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
2
Волгарь
1
был в запасе
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 67' - 90'
Енисей
1
Факел
1
минуты: 67' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
минуты: 69' - 90'
Енисей
0
Химки
2
минуты: 69' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Урал
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Урал
1
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
Динамо
2 : 1
Енисей
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Динамо
2
Енисей
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Сибирь
1
был в запасе
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
0
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 3
Енисей
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 61'
Мордовия
2
Енисей
3
минуты: 1' - 61'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
минуты: 76' - 90'
Енисей
0
Волгарь
0
минуты: 76' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
1
Енисей
2
минуты: 90' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
Балтика
2 : 1
Енисей
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 64' - 90'
Балтика
2
Енисей
1
минуты: 64' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Факел
1 : 2
Енисей
70'
70'
70'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
70'
минуты: 66' - 90'
Факел
1
Енисей
2
минуты: 66' - 90'
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