Евгений Овсиенко
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 17:45
минуты: 1' - 90'
Армавир
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'