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Алексей Друзин
№30
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1987 (33) года
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
Балтика
1 : 1
Ротор
86'
86'
86'
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
20:00
86'
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Спартак-2
2 : 0
Ротор
84'
84'
84'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 88'
Спартак-2
2
Ротор
0
минуты: 1' - 88'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
40'
40'
40'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
39'
39'
39'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
Томь
2 : 0
Ротор
29.07.2018
29 июля 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
Чертаново
1 : 1
Ротор
33'
33'
33'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Чертаново
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'