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Сергей Бреев
№20
Полузащитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 апр. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Ростов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 23'
Оренбург
3
Ростов
0
минуты: 1' - 23'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
ЦСКА
2
Оренбург
3
минуты: 1' - 75'
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 3
Ахмат
25'
25'
25'
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 59'
Оренбург
1
Ахмат
3
минуты: 1' - 59'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
14:00
Зенит
3 : 1
Оренбург
31.03.2019
31 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Зенит
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 84'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 0
Динамо
36'
36'
36'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
Краснодар
2 : 2
Оренбург
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
был в запасе
Краснодар
2
Оренбург
2
был в запасе
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
1.03.2019
1 марта 2019
пт
16:30
был в запасе
Оренбург
0
Анжи
1
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Локомотив
2
Оренбург
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
Оренбург
1 : 0
Уфа
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
был в запасе
Оренбург
1
Уфа
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 88' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
2
минуты: 88' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
минуты: 1' - 68'
Оренбург
0
Енисей
0
минуты: 1' - 68'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Ростов
0
Оренбург
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Оренбург
1
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 2
Зенит
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Зенит
2
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Оренбург
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 43'
Динамо
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 43'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Краснодар
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 86'
Оренбург
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 86'
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 3
Оренбург
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 1' - 57'
Анжи
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 57'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 0
Локомотив
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 79'
Оренбург
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 79'
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 3
Оренбург
38'
33'
38'
33'
38'
33'
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
16:30
38'
минуты: 1' - 63'
Крылья Советов
0
Оренбург
3
минуты: 1' - 63'
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