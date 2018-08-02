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Василий Павлов
№69
Нападающий
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Команда
Армавир
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июля 1990 (29) лет
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Бордо
2 : 1
Вентспилс
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Вентспилс
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
17:45
Вентспилс
0 : 1
Бордо
26.07.2018
26 июля 2018
чт
17:45
минуты: 1' - 90'
Вентспилс
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'