Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Голубев
№92
Защитник
Подписаться
Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2013/2014
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Сибирь
14.05.2017
14 мая 2017
вс
11:00
был в запасе
Луч
0
Сибирь
0
был в запасе
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
2
Луч
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
Тамбов
1 : 0
Луч
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
13:00
был в запасе
Тамбов
1
Луч
0
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
Спартак-2
3 : 0
Луч
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
15:00
был в запасе
Спартак-2
3
Луч
0
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Луч
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
7:00
Луч
0 : 0
Спартак-Нальчик
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
7:00
был в запасе
Луч
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 3
Тюмень
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 46'
Луч
1
Тюмень
3
минуты: 1' - 46'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
Луч
0 : 3
Сокол
49'
49'
49'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 46' - 90'
Луч
0
Сокол
3
минуты: 46' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
12:00
Луч
2 : 1
Кубань
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
12:00
был в запасе
Луч
2
Кубань
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Луч
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Луч
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
9:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
1
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Сокол
1 : 0
Луч
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
был в запасе
Сокол
1
Луч
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
10:00
Луч
0 : 2
Факел
23.07.2016
23 июля 2016
сб
10:00
был в запасе
Луч
0
Факел
2
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
Кубань
1 : 1
Луч
16.07.2016
16 июля 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
минуты: 74' - 90'
Луч
1
Мордовия
0
минуты: 74' - 90'