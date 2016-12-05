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Максим Павлов
№1
Вратарь
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Команда
Ульяновск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
1
был в запасе
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
4 : 0
Спартак
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Спартак
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 0
Томь
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Томь
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
16:00
Крылья Советов
2 : 2
Урал
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
16:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
2
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Крылья Советов
0
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Рубин
3
Крылья Советов
0
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
14:30
Крылья Советов
2 : 1
Анжи
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
14:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Анжи
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Амкар
0 : 0
Крылья Советов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
был в запасе
Амкар
0
Крылья Советов
0
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
17:15
Крылья Советов
1 : 2
ЦСКА
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
17:15
был в запасе
Крылья Советов
1
ЦСКА
2
был в запасе
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
9.09.2016
9 сент. 2016
пт
20:00
был в запасе
Ростов
2
Крылья Советов
1
был в запасе
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
был в запасе
Локомотив
0
Крылья Советов
0
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Краснодар
1
был в запасе
8.08.2016
8 авг. 2016
пн
19:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
8.08.2016
8 авг. 2016
пн
19:30
был в запасе
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
20:30
Ахмат
1 : 0
Крылья Советов
31.07.2016
31 июля 2016
вс
20:30
был в запасе
Ахмат
1
Крылья Советов
0
был в запасе