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Павел Рябошапка
№65
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 85' - 90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 78'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 78'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Оренбург
3.05.2015
3 мая 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
3
минуты: 1' - 46'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 1' - 59'
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 59'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
41'
41'
41'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
был в запасе
Оренбург
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Томь
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Томь
3
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 78' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 78' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химик
19.07.2014
19 июля 2014
сб
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химик
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 66'
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 66'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
6.07.2014
6 июля 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'