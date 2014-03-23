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Нариман Мифтяев
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Нефтехимик
2 : 3
Арсенал
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Арсенал
3
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
был в запасе
Ротор
0
Нефтехимик
0
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Балтика
1
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:30
Ангушт
1 : 1
Нефтехимик
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:30
минуты: 88' - 90'
Ангушт
1
Нефтехимик
1
минуты: 88' - 90'