Нариман Мифтяев
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
Нефтехимик
2 : 3
Арсенал
23.03.2014 23 марта 2014 вс 13:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Арсенал
3
был в запасе
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
был в запасе
Ротор
0
Нефтехимик
0
был в запасе
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Балтика
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Балтика
1
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
был в запасе
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:30
Ангушт
1 : 1
Нефтехимик
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:30
минуты: 88' - 90'
Ангушт
1
Нефтехимик
1
минуты: 88' - 90'