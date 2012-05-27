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Марат Сагиров
№11
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
минуты: 67' - 90'
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
минуты: 67' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 84' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
был в запасе
Волгарь
1
КАМАЗ
1
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
1
был в запасе
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
Химки
1 : 0
КАМАЗ
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
был в запасе
Химки
1
КАМАЗ
0
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
90'
90'
90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 81' - 90'
КАМАЗ
0
Луч
0
минуты: 81' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
минуты: 86' - 90'
Оренбург
2
КАМАЗ
0
минуты: 86' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Торпедо
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Торпедо
1
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
минуты: 71' - 90'
КАМАЗ
0
Балтика
1
минуты: 71' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
14:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Волгарь
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
Балтика
0 : 1
КАМАЗ
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
19:00
был в запасе
Балтика
0
КАМАЗ
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
2
КАМАЗ
0
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 64'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 64'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 67' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 67' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Урал
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
КАМАЗ
0
Урал
1
минуты: 80' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 68' - 90'
КАМАЗ
1
Оренбург
3
минуты: 68' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 42'
КАМАЗ
2
Енисей
0
минуты: 1' - 42'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Сибирь
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
минуты: 84' - 90'
КАМАЗ
1
Сибирь
1
минуты: 84' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 74' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 74' - 90'
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