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Рустем Мухаметшин
№9
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 апр. 1984 (36) лет
Рост
182
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
7.07.2019
7 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'