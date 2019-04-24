Руслан Мухаметшин
№23
Нападающий
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 окт. 1981 (38) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:00
Мордовия
1 : 1
Факел
65'
65'
65'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 18:00
65'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 16:00
Мордовия
2 : 1
Армавир
83'
83'
83'
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 16:00
83'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
Шинник
1 : 2
Мордовия
17'
42'
17'
42'
17'
42'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 17:00
17'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
минуты: 1' - 84'
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 84'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
12'
12'
12'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
12'
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
17', 77'
17', 77'
17', 77'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
17', 77'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'