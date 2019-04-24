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Руслан Мухаметшин
№23
Нападающий
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 окт. 1981 (38) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2013/2014
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:00
Мордовия
1 : 1
Факел
65'
65'
65'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
18:00
65'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
16:00
Мордовия
2 : 1
Армавир
83'
83'
83'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
16:00
83'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
Шинник
1 : 2
Мордовия
17'
42'
17'
42'
17'
42'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
17:00
17'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 84'
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 84'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
12'
12'
12'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
12'
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
17', 77'
17', 77'
17', 77'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
19:00
17', 77'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'