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Рифат Мустафин
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
Луч
0 : 1
КАМАЗ
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 18'
Луч
0
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 18'
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Волгарь
0 : 2
КАМАЗ
82'
82'
82'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 87'
Волгарь
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 87'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
49'
49'
49'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 65'
КАМАЗ
0
Балтика
0
минуты: 1' - 65'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
44'
44'
44'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
44'
минуты: 1' - 90'
Химки
0
КАМАЗ
3
минуты: 1' - 90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:00
Факел
1 : 0
КАМАЗ
4.06.2011
4 июня 2011
сб
15:00
минуты: 1' - 78'
Факел
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 78'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 71' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 71' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
17:00
Урал
2 : 3
КАМАЗ
18.05.2011
18 мая 2011
ср
17:00
минуты: 73' - 90'
Урал
2
КАМАЗ
3
минуты: 73' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
Оренбург
0 : 0
КАМАЗ
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
минуты: 86' - 90'
Оренбург
0
КАМАЗ
0
минуты: 86' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Динамо
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
1
КАМАЗ
1
минуты: 87' - 90'
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
15:00
Сибирь
1 : 1
КАМАЗ
25.04.2011
25 апр. 2011
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
1
КАМАЗ
1
был в запасе
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
3
Торпедо
0
был в запасе
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Луч
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Луч
0
был в запасе