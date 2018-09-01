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Матч-центр
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Марат Шогенов
№8
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 авг. 1984 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
Факел
2 : 2
Зенит-2
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
был в запасе
Факел
2
Зенит-2
2
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Ротор
1
Факел
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Факел
2
Химки
0
минуты: 1' - 46'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 66' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 66' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
16:30
Спартак-2
2 : 1
Факел
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
16:30
минуты: 66' - 90'
Спартак-2
2
Факел
1
минуты: 66' - 90'