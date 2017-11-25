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Виктор Карпухин
№89
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Сочи
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Нижний Новгород
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 2
Нижний Новгород
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
минуты: 69' - 90'
Луч
1
Нижний Новгород
2
минуты: 69' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Кубань
3
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 81' - 90'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 81' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Факел
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1
минуты: 80' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 80' - 90'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 80' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Нижний Новгород
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Нижний Новгород
0
минуты: 90' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 46'
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
минуты: 1' - 46'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 63'
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 63'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
63'
63'
63'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 67'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Нижний Новгород
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
минуты: 46' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 73'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 73'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Нижний Новгород
0
Шинник
1
минуты: 61' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Нижний Новгород
84'
84'
84'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
84'
минуты: 76' - 90'
Волгарь
2
Нижний Новгород
1
минуты: 76' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 62' - 90'
Нижний Новгород
1
Химки
0
минуты: 62' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
Томь
1 : 2
Нижний Новгород
22.07.2017
22 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Крылья Советов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
0
минуты: 85' - 90'
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