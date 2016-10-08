Сергей Кошелев
№72
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 14:00
был в запасе
Тюмень
1
Сокол
1
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
2
Кубань
0
минуты: 90' - 90'