Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Кошелев
№72
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
Тюмень
1 : 1
Сокол
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Сокол
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
17:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
2
Кубань
0
минуты: 90' - 90'