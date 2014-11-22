Дмитрий Зарва
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 62' - 90'
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 62' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
минуты: 80' - 90'
Енисей
1
Тюмень
1
минуты: 80' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 46'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 68' - 90'
Оренбург
2
Тюмень
1
минуты: 68' - 90'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 14:00
был в запасе
Тюмень
2
Волга
1
был в запасе
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 89' - 90'
Шинник
2
Тюмень
0
минуты: 89' - 90'
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
был в запасе
Тюмень
4
Сибирь
1
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 90' - 90'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 85' - 90'
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 85' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 11:00
минуты: 79' - 90'
Тюмень
1
Томь
2
минуты: 79' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 18:00
был в запасе
Сокол
2
Тюмень
1
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 16:00
был в запасе
Тюмень
3
Химик
1
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 82' - 90'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 82' - 90'
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 1
Тюмень
76'
76'
76'
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 17:00
76'
минуты: 62' - 90'
Крылья Советов
2
Тюмень
1
минуты: 62' - 90'
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
Тюмень
2 : 0
Енисей
27.07.2014 27 июля 2014 вс 16:00
минуты: 82' - 90'
Тюмень
2
Енисей
0
минуты: 82' - 90'
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014 19 июля 2014 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 78' - 90'
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
12.07.2014 12 июля 2014 сб 17:00
минуты: 43' - 90'
Тюмень
1
Оренбург
4
минуты: 43' - 90'
6.07.2014 6 июля 2014 вс 18:00
Волгарь
2 : 2
Тюмень
6.07.2014 6 июля 2014 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Волгарь
2
Тюмень
2
минуты: 81' - 90'