Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Березин
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
2
Локомотив
0
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
6.05.2018
6 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
6
Арсенал
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
3
Зенит
3
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Уфа
1
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Арсенал
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:30
был в запасе
Динамо
2
Арсенал
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Арсенал
2 : 2
Ростов
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Арсенал
2
Ростов
2
был в запасе
9.03.2018
9 марта 2018
пт
14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
9.03.2018
9 марта 2018
пт
14:00
был в запасе
Амкар
0
Арсенал
2
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
4.03.2018
4 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Арсенал
1
Ахмат
0
был в запасе
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
был в запасе
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Анжи
3
Арсенал
2
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Зенит
0
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе
Показать все игры