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Виталий Бурмаков
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 59' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 59' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
42'
15'
42'
15'
42'
15'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
42'
минуты: 1' - 66'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 1' - 66'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
был в запасе
Черноморец
2
Оренбург
0
был в запасе
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 32'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 32'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 69'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 69'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 46'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 1' - 46'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 79'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 79'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 56'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 56'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011
4 мая 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
76'
76'
76'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
16:00
Урал
1 : 0
Черноморец
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
16:00
был в запасе
Урал
1
Черноморец
0
был в запасе
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 1
Черноморец
90'
90'
90'
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
16:30
90'
минуты: 46' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
1
минуты: 46' - 90'