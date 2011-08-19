Виталий Бурмаков
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011 19 авг. 2011 пт 18:30
минуты: 59' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 59' - 90'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
42'
15'
42'
15'
42'
15'
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:30
42'
минуты: 1' - 66'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 1' - 66'
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011 9 авг. 2011 вт 18:30
был в запасе
Черноморец
2
Оренбург
0
был в запасе
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 32'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 32'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 69'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 69'
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 46'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 1' - 46'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 79'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 1' - 79'
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 56'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 56'
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
Торпедо
0 : 1
Черноморец
4.05.2011 4 мая 2011 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
76'
76'
76'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 16:00
Урал
1 : 0
Черноморец
7.04.2011 7 апр. 2011 чт 16:00
был в запасе
Урал
1
Черноморец
0
был в запасе
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 16:30
Оренбург
2 : 1
Черноморец
90'
90'
90'
4.04.2011 4 апр. 2011 пн 16:30
90'
минуты: 46' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
1
минуты: 46' - 90'