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Лента
Матч-центр
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Артем Делькин
№9
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1990 (29) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
Енисей
3 : 0
Томь
57', 66'
33'
57', 66'
57', 66'
33'
57', 66'
33'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
57', 66'
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
12:00
Енисей
1 : 0
Химки
60'
60'
60'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
12:00
60'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
13:00
Енисей
2 : 2
Балтика
50'
50'
50'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
90'
90'
90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
90'
минуты: 82' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 82' - 90'