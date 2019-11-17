Артем Делькин
№9
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 авг. 1990 (29) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3 : 0
Томь
57', 66'
33'
57', 66'
57', 66'
33'
57', 66'
33'
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
57', 66'
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 12:00
Енисей
1 : 0
Химки
60'
60'
60'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 12:00
60'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 13:00
Енисей
2 : 2
Балтика
50'
50'
50'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 13:00
50'
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
90'
90'
90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 16:00
90'
минуты: 82' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 82' - 90'