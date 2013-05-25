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Дмитрий Вакулич
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 0
Урал
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
был в запасе
Сочи
0
Урал
0
был в запасе
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 83' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 83' - 90'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
Шинник
1 : 0
Сочи
13.05.2013
13 мая 2013
пн
18:00
минуты: 89' - 90'
Шинник
1
Сочи
0
минуты: 89' - 90'
7.05.2013
7 мая 2013
вт
14:00
Сочи
1 : 1
Салют
7.05.2013
7 мая 2013
вт
14:00
минуты: 82' - 90'
Сочи
1
Салют
1
минуты: 82' - 90'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Сочи
1
был в запасе
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
Сочи
1 : 3
Томь
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
минуты: 72' - 90'
Сочи
1
Томь
3
минуты: 72' - 90'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
Урал
4 : 0
Сочи
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
был в запасе
Урал
4
Сочи
0
был в запасе