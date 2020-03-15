Дмитрий Сысуев
№7
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
176
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
минуты: 72' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 72' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3 : 2
Уфа
58'
58'
58'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 66'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 66'