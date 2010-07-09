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Александр Васильев
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Мордовия
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Волга
3
Мордовия
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Мордовия
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 60'
СКА-Хабаровск
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 60'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Краснодар
2
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
был в запасе
Динамо
0
Мордовия
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Шинник
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 74'
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Балтика
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
17:00
минуты: 1' - 57'
Мордовия
1
Балтика
0
минуты: 1' - 57'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 64' - 90'
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 64' - 90'
30.03.2010
30 марта 2010
вт
14:30
Иртыш
0 : 0
Мордовия
30.03.2010
30 марта 2010
вт
14:30
минуты: 52' - 90'
Иртыш
0
Мордовия
0
минуты: 52' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
Урал
1 : 0
Мордовия
27.03.2010
27 марта 2010
сб
15:00
был в запасе
Урал
1
Мордовия
0
был в запасе