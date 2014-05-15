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Максим Терентьев
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
минуты: 46' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Мордовия
0 : 1
Арсенал
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Мордовия
0
Арсенал
1
минуты: 72' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
минуты: 57' - 90'
Торпедо
4
Мордовия
2
минуты: 57' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
Мордовия
2 : 0
Ротор
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Ротор
0
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 68' - 90'
Мордовия
1
Луч
0
минуты: 68' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
Балтика
2 : 0
Мордовия
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
19:00
минуты: 46' - 72'
Балтика
2
Мордовия
0
минуты: 46' - 72'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
2
Нефтехимик
2
минуты: 46' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
Ангушт
0 : 0
Мордовия
23.03.2014
23 марта 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Ангушт
0
Мордовия
0
минуты: 46' - 90'
9.03.2014
9 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Уфа
9.03.2014
9 марта 2014
вс
15:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
2
Уфа
2
минуты: 46' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 82'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 1' - 82'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 85'
Оренбург
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 85'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
37'
37'
37'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 84'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 79'
Енисей
2
Мордовия
4
минуты: 1' - 79'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 73' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 58' - 90'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 58' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 57' - 90'
Арсенал
0
Мордовия
0
минуты: 57' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 87'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 87'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
Ротор
1 : 1
Мордовия
72'
72'
72'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 74'
Ротор
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 74'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
1
Салют
0
минуты: 90' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
87'
87'
87'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
минуты: 79' - 90'
Луч
1
Мордовия
1
минуты: 79' - 90'
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