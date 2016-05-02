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Станислав Лебамба
№27
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2.05.2016
2 мая 2016
пн
14:00
КАМАЗ
0 : 5
Зенит-2
2.05.2016
2 мая 2016
пн
14:00
минуты: 46' - 90'
КАМАЗ
0
Зенит-2
5
минуты: 46' - 90'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
13:30
Байкал
2 : 1
КАМАЗ
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
13:30
минуты: 46' - 90'
Байкал
2
КАМАЗ
1
минуты: 46' - 90'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
18:00
КАМАЗ
0 : 0
Факел
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 87' - 90'
КАМАЗ
0
Факел
0
минуты: 87' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
Спартак-2
4 : 0
КАМАЗ
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 62' - 90'
Спартак-2
4
КАМАЗ
0
минуты: 62' - 90'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
18:00
КАМАЗ
1 : 1
Армавир
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
18:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Армавир
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
14:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Балтика
0
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
14:00
Сибирь
0 : 0
КАМАЗ
27.03.2016
27 марта 2016
вс
14:00
был в запасе
Сибирь
0
КАМАЗ
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 2
Волга
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Волга
2
минуты: 1' - 90'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016
16 марта 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 88'
Луч
2
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 88'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Шинник
0 : 2
КАМАЗ
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Томь
79'
79'
79'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 2
КАМАЗ
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Арсенал
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Зенит-2
1 : 2
КАМАЗ
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Байкал
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Байкал
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
Факел
4 : 1
КАМАЗ
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Факел
4
КАМАЗ
1
был в запасе
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