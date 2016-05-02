Станислав Лебамба
№27
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 14:00
КАМАЗ
0 : 5
Зенит-2
2.05.2016 2 мая 2016 пн 14:00
минуты: 46' - 90'
КАМАЗ
0
Зенит-2
5
минуты: 46' - 90'
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 13:30
Байкал
2 : 1
КАМАЗ
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 13:30
минуты: 46' - 90'
Байкал
2
КАМАЗ
1
минуты: 46' - 90'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
КАМАЗ
0 : 0
Факел
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 87' - 90'
КАМАЗ
0
Факел
0
минуты: 87' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Спартак-2
4 : 0
КАМАЗ
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 62' - 90'
Спартак-2
4
КАМАЗ
0
минуты: 62' - 90'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 18:00
КАМАЗ
1 : 1
Армавир
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 18:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Армавир
1
был в запасе
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 0
Балтика
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 14:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Балтика
0
был в запасе
27.03.2016 27 марта 2016 вс 14:00
Сибирь
0 : 0
КАМАЗ
27.03.2016 27 марта 2016 вс 14:00
был в запасе
Сибирь
0
КАМАЗ
0
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 2
Волга
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Волга
2
минуты: 1' - 90'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
Сокол
0 : 0
КАМАЗ
16.03.2016 16 марта 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
60'
60'
60'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 88'
Луч
2
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 88'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
Шинник
0 : 2
КАМАЗ
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Томь
79'
79'
79'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Тосно
1 : 2
КАМАЗ
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Арсенал
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Зенит-2
1 : 2
КАМАЗ
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 14:00
КАМАЗ
0 : 1
Байкал
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Байкал
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 18:00
Факел
4 : 1
КАМАЗ
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 18:00
был в запасе
Факел
4
КАМАЗ
1
был в запасе
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