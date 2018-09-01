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Александр Дутов
№66
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 авг. 1982 (37) лет
Рост
174
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
Факел
2 : 2
Зенит-2
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
15:00
был в запасе
Факел
2
Зенит-2
2
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Ротор
1
Факел
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2 : 0
Химки
88'
88'
88'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Факел
2
Химки
0
минуты: 80' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе