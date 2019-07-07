Сергей Пономаренко
№21
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1987 (33) года
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
56'
56'
56'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 54' - 90'
Луч
2
Химки
5
минуты: 54' - 90'