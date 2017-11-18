Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Колычев
№67
Защитник
Подписаться
Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
90'
90'
90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Ротор
1
Тюмень
2
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 78' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 78' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 30'
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 30'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
86'
86'
86'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
86'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 85'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 85'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
22'
22'
22'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
75'
75'
75'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
4
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Ротор
0
Балтика
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 66'
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 66'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
64'
64'
64'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Ротор
1
Волгарь
2
был в запасе
Показать все игры