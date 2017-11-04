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Матч-центр
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Станислав Козырев
№12
Вратарь
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
2 : 4
Крылья Советов
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Авангард
2
Крылья Советов
4
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:30
Тамбов
0 : 1
Авангард
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:30
был в запасе
Тамбов
0
Авангард
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Оренбург
1 : 1
Авангард
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Авангард
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
Авангард
1 : 2
Луч
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Авангард
1
Луч
2
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Авангард
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
Авангард
0 : 1
Кубань
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:00
был в запасе
Авангард
0
Кубань
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
4
Авангард
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 46' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
был в запасе
Авангард
2
Факел
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Авангард
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
1
Авангард
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Авангард
1
Зенит-2
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
Волгарь
1 : 1
Авангард
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Енисей
4
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
1
Авангард
1
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
Авангард
1 : 1
Балтика
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Авангард
1
Балтика
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
Авангард
2 : 1
Тамбов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
был в запасе
Авангард
2
Тамбов
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Авангард
2
минуты: 1' - 90'