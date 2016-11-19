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Александр Зяблов
№37
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кубань
0 : 0
Тамбов
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Кубань
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 63'
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 71' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тамбов
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Тамбов
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 64'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 53'
Шинник
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 53'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
Факел
3 : 0
Тамбов
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Факел
3
Тамбов
0
минуты: 67' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
0
Кубань
0
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Химки
0
Тамбов
0
минуты: 73' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 63' - 90'
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 63' - 90'