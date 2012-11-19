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Максим Федоров
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
Торпедо
2 : 3
Урал
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 86'
Торпедо
2
Урал
3
минуты: 1' - 86'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
37'
37'
37'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 77'
Шинник
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 77'
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
13:00
Торпедо
2 : 3
Нефтехимик
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
13:00
минуты: 1' - 57'
Торпедо
2
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 57'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
минуты: 1' - 49'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 1' - 49'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
минуты: 81' - 90'
Химки
2
Торпедо
4
минуты: 81' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Сибирь
1
был в запасе
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
Томь
2 : 1
Торпедо
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
был в запасе
Томь
2
Торпедо
1
был в запасе
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 44'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 1' - 44'