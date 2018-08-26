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Матч-центр
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Александр Саутин
№1
Вратарь
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1988 (32) года
Рост
195
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
0 : 1
Авангард
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Авангард
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Авангард
0
Балтика
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Зенит-2
1 : 2
Авангард
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
был в запасе
Зенит-2
1
Авангард
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Авангард
1 : 0
Ротор
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
был в запасе
Авангард
1
Ротор
0
был в запасе