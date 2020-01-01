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Лента
Матч-центр
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Кирилл Марущак
№18
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1985 (35) лет
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. ФНЛ - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Текстильщик
1
0
0
0
0
Россия. ФНЛ - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Луч
2
2
0
0
0