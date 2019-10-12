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Кирилл Марущак
№18
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 мая 1985 (35) лет
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Текстильщик
4 : 3
Луч
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
4
Луч
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
Краснодар-2
1 : 2
Луч
90'
90'
90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
был в запасе
Луч
2
Химки
5
был в запасе