Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антон Лунин
№81
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 46' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Химки
3
Торпедо
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 1' - 46'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 32'
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 32'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
45'
45'
45'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе