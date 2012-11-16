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Андрей Арлашин
№27
Полузащитник
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Команда
Коломна
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
Сочи
2 : 1
Енисей
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
14:00
был в запасе
Сочи
2
Енисей
1
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 57' - 84'
Торпедо
1
Сочи
0
минуты: 57' - 84'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
был в запасе
Сочи
2
Уфа
1
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
был в запасе
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
1
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
минуты: 65' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 65' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
минуты: 69' - 90'
Сочи
0
Химки
0
минуты: 69' - 90'
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Сочи
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 84' - 90'
Новокузнецк
0
Сочи
0
минуты: 84' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
был в запасе
Сочи
3
Сибирь
2
был в запасе
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 58'
Енисей
1
Сочи
1
минуты: 1' - 58'
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
Сочи
1 : 3
Томь
55'
55'
55'
17.07.2012
17 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Томь
3
минуты: 1' - 90'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
16.07.2012
16 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 56'
Сибирь
1
Ротор
1
минуты: 1' - 56'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
20:00
Ротор
1 : 0
Томь
9.07.2012
9 июля 2012
пн
20:00
минуты: 52' - 90'
Ротор
1
Томь
0
минуты: 52' - 90'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
Урал
4 : 0
Сочи
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
минуты: 16' - 90'
Урал
4
Сочи
0
минуты: 16' - 90'