Мурат Хотов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 13:30
был в запасе
Сочи
3
Новокузнецк
1
был в запасе
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
2
Сочи
0
был в запасе
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 18:00
Салют
0 : 1
Сочи
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 18:00
был в запасе
Салют
0
Сочи
1
был в запасе
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Сочи
0
Нефтехимик
1
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
62'
62'
62'
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:00
минуты: 40' - 90'
Торпедо
1
Сочи
0
минуты: 40' - 90'
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 18:00
был в запасе
Сочи
2
Уфа
1
был в запасе
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 17:00
минуты: 46' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
минуты: 46' - 90'
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 20:00
минуты: 1' - 81'
Сочи
0
Балтика
1
минуты: 1' - 81'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 11:00
минуты: 1' - 76'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 1' - 76'
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 15:00
Новокузнецк
0 : 0
Сочи
6.08.2012 6 авг. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012 31 июля 2012 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
23.07.2012 23 июля 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012 23 июля 2012 пн 14:00
минуты: 58' - 90'
Енисей
1
Сочи
1
минуты: 58' - 90'
9.07.2012 9 июля 2012 пн 16:00
Урал
4 : 0
Сочи
9.07.2012 9 июля 2012 пн 16:00
минуты: 1' - 16'
Урал
4
Сочи
0
минуты: 1' - 16'