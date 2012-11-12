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Мурат Хотов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
Сочи
3 : 1
Новокузнецк
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
13:30
был в запасе
Сочи
3
Новокузнецк
1
был в запасе
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Сочи
0
был в запасе
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
Сочи
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
0
Сочи
1
был в запасе
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Сочи
0
Нефтехимик
1
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
62'
62'
62'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 40' - 90'
Торпедо
1
Сочи
0
минуты: 40' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
был в запасе
Сочи
2
Уфа
1
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 2
Сочи
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
17:00
минуты: 46' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Сочи
2
минуты: 46' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
Сочи
0 : 1
Балтика
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
20:00
минуты: 1' - 81'
Сочи
0
Балтика
1
минуты: 1' - 81'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
минуты: 1' - 76'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 1' - 76'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Химки
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
Новокузнецк
0 : 0
Сочи
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Сочи
23.07.2012
23 июля 2012
пн
14:00
минуты: 58' - 90'
Енисей
1
Сочи
1
минуты: 58' - 90'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
Урал
4 : 0
Сочи
9.07.2012
9 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 16'
Урал
4
Сочи
0
минуты: 1' - 16'