Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Никита Тимошин
№40
Защитник
Подписаться
Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 апр. 1988 (32) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'