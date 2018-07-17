Никита Тимошин
№40
Защитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 апр. 1988 (32) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'