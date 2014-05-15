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Денис Большаков
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Торпедо
0 : 0
Сибирь
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 80' - 90'
Торпедо
0
Сибирь
0
минуты: 80' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Ротор
0
был в запасе
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
19:00
Торпедо
2 : 0
Луч
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
19:00
был в запасе
Торпедо
2
Луч
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Химик
0 : 3
Торпедо
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Химик
0
Торпедо
3
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
13:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
0
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Торпедо
2
Сочи
0
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Торпедо
0
был в запасе
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
16:00
был в запасе
Торпедо
2
Арсенал
0
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
0
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 90' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
минуты: 83' - 90'
Торпедо
4
Ангушт
2
минуты: 83' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Уфа
1 : 0
Торпедо
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
был в запасе
Уфа
1
Торпедо
0
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Торпедо
0 : 1
Химик
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
0
Химик
1
минуты: 70' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Оренбург
2
был в запасе
18.07.2013
18 июля 2013
чт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Торпедо
18.07.2013
18 июля 2013
чт
11:00
минуты: 77' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
0
минуты: 77' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 74' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 74' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
минуты: 81' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 81' - 90'