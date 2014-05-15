Денис Большаков
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Торпедо
0 : 0
Сибирь
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
минуты: 80' - 90'
Торпедо
0
Сибирь
0
минуты: 80' - 90'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
Торпедо
1 : 0
Ротор
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 14:00
был в запасе
Торпедо
1
Ротор
0
был в запасе
9.04.2014 9 апр. 2014 ср 19:00
Торпедо
2 : 0
Луч
9.04.2014 9 апр. 2014 ср 19:00
был в запасе
Торпедо
2
Луч
0
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
Химик
0 : 3
Торпедо
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
был в запасе
Химик
0
Торпедо
3
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
0
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Торпедо
2 : 0
Сочи
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
был в запасе
Торпедо
2
Сочи
0
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Торпедо
0
был в запасе
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
Торпедо
2 : 0
Арсенал
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 16:00
был в запасе
Торпедо
2
Арсенал
0
был в запасе
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 10:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
0
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 90' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
минуты: 83' - 90'
Торпедо
4
Ангушт
2
минуты: 83' - 90'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Уфа
1 : 0
Торпедо
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
был в запасе
Уфа
1
Торпедо
0
был в запасе
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
Торпедо
0 : 1
Химик
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
0
Химик
1
минуты: 70' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
был в запасе
Торпедо
0
Оренбург
2
был в запасе
18.07.2013 18 июля 2013 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Торпедо
18.07.2013 18 июля 2013 чт 11:00
минуты: 77' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
0
минуты: 77' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 74' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 81' - 90'