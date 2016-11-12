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Алексей Аверьянов
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 90' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 64' - 90'
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 64' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 69' - 90'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 69' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
2 : 0
Тамбов
29'
29'
29'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 61'
Тосно
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 61'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
90'
90'
90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
12:00
минуты: 61' - 90'
Луч
0
Тамбов
1
минуты: 61' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
18'
18'
18'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 54'
Волгарь
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 54'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Тамбов
0 : 0
Сокол
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 67'
Тамбов
0
Сокол
0
минуты: 1' - 67'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
Факел
3 : 0
Тамбов
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Факел
3
Тамбов
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 55'
Тамбов
0
Кубань
0
минуты: 1' - 55'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
был в запасе
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
18'
18'
18'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 65'
Тамбов
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 65'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 73'
Химки
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 73'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 61'
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 61'