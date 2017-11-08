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Игорь Телков
№35
Вратарь
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
0
Факел
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Енисей
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
3
Тамбов
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
4
Авангард
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Тюмень
2 : 0
Шинник
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Шинник
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Химки
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Химки
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Тюмень
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 2
Крылья Советов
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Крылья Советов
2
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Кубань
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Зенит-2
2
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Балтика
2
был в запасе