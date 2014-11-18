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Артем Сапожков
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сокол
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
14:00
минуты: 79' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сокол
0
минуты: 79' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
Сокол
1 : 2
Луч
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
19:00
минуты: 64' - 90'
Сокол
1
Луч
2
минуты: 64' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Крылья Советов
2 : 1
Сокол
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Крылья Советов
2
Сокол
1
минуты: 72' - 90'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Сочи
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Сокол
1
Сочи
1
минуты: 60' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Оренбург
1 : 1
Сокол
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 60' - 90'
Оренбург
1
Сокол
1
минуты: 60' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Сокол
1 : 0
Волгарь
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
1
Волгарь
0
минуты: 90' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
был в запасе
Анжи
3
Сокол
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
минуты: 30' - 90'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 30' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
1
Томь
1
был в запасе
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 53' - 90'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 53' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
был в запасе
Луч
0
Сокол
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
минуты: 85' - 90'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 85' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
69'
69'
69'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
69'
минуты: 59' - 90'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 59' - 90'