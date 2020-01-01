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Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Рыков
№4
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 нояб. 1987 (32) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
13
0
0
4
0