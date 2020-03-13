Владимир Рыков
№4
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 нояб. 1987 (32) года
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
был в запасе
Ахмат
2
Динамо
3
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
67'
67'
67'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 74'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 74'
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
45'
45'
45'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 78'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 78'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
60'
60'
60'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2 : 0
Урал
59'
59'
59'
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
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