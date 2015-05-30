Дмитрий Чернухин
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Химик
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2015 3 мая 2015 вс 10:00
Луч
2 : 0
Сочи
3.05.2015 3 мая 2015 вс 10:00
минуты: 68' - 90'
Луч
2
Сочи
0
минуты: 68' - 90'
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
4
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
90'
90'
90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
15'
15'
15'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 8:00
15'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014 30 сент. 2014 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
82'
82'
82'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 9:00
Луч
4 : 1
Тосно
3.08.2014 3 авг. 2014 вс 9:00
был в запасе
Луч
4
Тосно
1
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
Тосно
1 : 0
Крылья Советов
27.07.2014 27 июля 2014 вс 15:00
минуты: 89' - 90'
Тосно
1
Крылья Советов
0
минуты: 89' - 90'
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