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Дмитрий Чернухин
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Химик
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
Луч
2 : 0
Сочи
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
минуты: 68' - 90'
Луч
2
Сочи
0
минуты: 68' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
4
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
90'
90'
90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
1 : 0
Химик
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Сочи
15'
15'
15'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
8:00
15'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Енисей
30.09.2014
30 сент. 2014
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
82'
82'
82'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
14:00
82'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
9:00
Луч
4 : 1
Тосно
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
9:00
был в запасе
Луч
4
Тосно
1
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
Тосно
1 : 0
Крылья Советов
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
минуты: 89' - 90'
Тосно
1
Крылья Советов
0
минуты: 89' - 90'
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