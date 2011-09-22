Сергей Пестряков
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Оренбург
3
был в запасе
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011 22 авг. 2011 пн 19:00
был в запасе
Торпедо
3
КАМАЗ
2
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 89' - 90'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 89' - 90'
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
минуты: 86' - 90'
КАМАЗ
1
Мордовия
2
минуты: 86' - 90'
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
7.06.2011 7 июня 2011 вт 18:00
был в запасе
Химки
0
КАМАЗ
3
был в запасе
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011 24 мая 2011 вт 17:00
минуты: 85' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 85' - 90'
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
7.05.2011 7 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Шинник
2
был в запасе
4.05.2011 4 мая 2011 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Динамо
4.05.2011 4 мая 2011 ср 17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
0
минуты: 90' - 90'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
1
КАМАЗ
1
минуты: 90' - 90'
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 17:00
минуты: 87' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
0
минуты: 87' - 90'