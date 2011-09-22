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Сергей Пестряков
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
КАМАЗ
1 : 3
Оренбург
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:30
был в запасе
КАМАЗ
1
Оренбург
3
был в запасе
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
был в запасе
Торпедо
3
КАМАЗ
2
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 89' - 90'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 89' - 90'
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
минуты: 86' - 90'
КАМАЗ
1
Мордовия
2
минуты: 86' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Химки
0 : 3
КАМАЗ
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
был в запасе
Химки
0
КАМАЗ
3
был в запасе
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 85' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 85' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Шинник
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Шинник
2
был в запасе
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:00
КАМАЗ
1 : 0
Динамо
4.05.2011
4 мая 2011
ср
17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
0
минуты: 90' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
14:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
1
КАМАЗ
1
минуты: 90' - 90'
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Торпедо
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 87' - 90'
КАМАЗ
3
Торпедо
0
минуты: 87' - 90'