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Гаджи Наврузов
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
был в запасе
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
56'
56'
56'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
минуты: 53' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
40'
40'
40'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
КАМАЗ
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
был в запасе
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
9.07.2010
9 июля 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Салют
67'
67'
67'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Салют
1
минуты: 1' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Мордовия
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Мордовия
1
был в запасе
4.06.2010
4 июня 2010
пт
19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
4.06.2010
4 июня 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Шинник
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
3
минуты: 1' - 46'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:00
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
31'
31'
31'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
70'
70'
70'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
81'
81'
81'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
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